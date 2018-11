Schläger Burkay S. für psychisch krank erklärt

So war der 24-Jährige am selben Tag kurz vor der Attacke auf den Kippa-Träger bereits auf eine Passantin in der Lassallestraße losgegangen. Am 18. Juli hatte es Burkay S. offenbar auf das Handy eines Passanten abgesehen, der gerade auf einer Bank bei der U-Bahn-Station Taubstummengasse saß. So sprach er sein Opfer an und fordert es auf, ihm das Handy zu geben. Doch der Mann weigerte sich, woraufhin er bespuckt wurde und auch noch einen Faustschlag ins Gesicht kassierte.