Frischer Wind für die Wende

Da es bei der Wasserkraft kaum Ausbaupotenzial gibt, will man auf Windkraft setzen. Die Kelag sieht Potenzial auf der Koralpe, der Soboth und in den Nockbergen. Bislang ist Kärnten allerdings eine Rotor-Steppe. Wie es bei der Kelag heißt, würde die Umsetzung nur unter neuen Voraussetzungen gelingen: Wer in Kärnten ein Windrad errichten will, muss sich derzeit auf jahrelange Genehmigungsverfahren einstellen.