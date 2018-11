Im MdM ist das Genie männlich

Vom Kriegsbegeisterten zum Pazifisten

Die brutalen Erlebnisse an der Front machten ihn allerdings zum Pazifisten, was in seiner Lithografie „Das Prinzip“ deutlich wird. „Sie zeigt den Kopf des französischen Mädchens Marianne, aus deren Mund Blut tropft. Mit der Inschrift „Liberté, Égalité, Fratricide!“ (Freiheit, Gleichheit, Brudermord) parodiert er den Wahlspruch der französischen Revolution und suggeriert, dass Brüderlichkeit und tödlicher Hass nahe beieinander liegen.“ Außerdem wird auch Kokoschkas Bewunderung der griechischen Kunst, und natürlich seine Bedeutung für Salzburg dokumentiert. Der Niederösterreicher gründete 1953 mit Friedrich Welz die „Schule des Sehens“. Kokoschka war der Meinung, dass ein wirklicher Künstler – da kamen für ihn nur Männer in Frage – von einer höheren Gewalt mit dieser Gabe ausgestattet wurde, so dass man Kunst nicht lehren und lernen kann, aber das Sehen.