Wohnpolitik sorgt für heftige Debatten im Rathaus

Unterschiede in Stadtteilen

Nur jeder zehnte Einwohner der Landeshauptstadt besitzt ein eigenes Haus. 14% haben eine Eigentumswohnung erworben. „Im Süden sowie im Südwesten ist der Anteil an Genossenschafts-Mietwohnungen wesentlich ausgeprägter als in den restlichen Stadtteilen“, weist Hajart auf „regionale“ Unterschiede hin. Im Zentrum leben nur fünf Prozent der Menschen in einem eigenen Haus. „Sich nur auf die Versäumnisse der ehemaligen Regierungen auszureden, ist zu wenig“, legt Hajart bei der Kritik an Hein nach. In keiner anderen Landeshauptstadt leben so viele Menschen in Mietwohnungen. In Graz sowie Salzburg liegt die Quote bei unter 50%. Im Schnitt sind es knapp 34%.