Städte am Strom - eine Donau-Reise!

Die Donau ist einer der längsten und ältesten Wasserstraßen Europas. Sie verbindet, an ihren Ufern liegen interessante Städte und Sehenswürdigkeiten. Eine Besichtigung im Rahmen einer Flusskreuzfahrt ist bequem und auf keine andere Art einfacher. Viele der Reisen auf der „MS Nestroy“ beginnen oder enden in Wien, manche in Linz. Kein anderes Schiff auf der Donau bietet eine derartige Terminvielfalt. Die Bergfahrt dauert ein wenig länger als die Talfahrt, gibt noch mehr Zeit zum Genießen.