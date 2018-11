Ägypten: Aufbruch im Land am Nil

Die Luxusboote - Reiseveranstalter FTI befährt den gewaltigen Fluss mit einer Vielzahl an Schiffen wie beispielsweise der „Nile Crown III“ - sind mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt. Neben Swimming Pools tischen die besten Köche feinste afrikanische Speisen auf, während man von der Reling aus die vorbeiziehenden Tempelanlagen beobachten kann. Wer nach Luxor kommt, wird von der Vielfalt an Tempeln und Monumenten beeindruckt sein. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Dichte an historischen Gebäuden wohl höher als in der pulsierenden Stadt am Nil. Moderne trifft hier auf längst vergangene Tage - und die werden gefeiert wie kaum woanders.