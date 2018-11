Seestadt Aspern: Die neue Stadt

Stand heute

Von Pionieren kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Die visionäre Idee ist längst in der Wirklichkeit des alltäglichen Lebens angekommen – auch wenn die Seestadt noch nicht zu Ende gebaut ist. Rund 7000 Menschen wohnen bereits auf dem Gebiet des ehemaligen Flugfelds Aspern in Wien-Donaustadt, 150 Unternehmen haben sich angesiedelt, die für rund 2000 Arbeitsplätze vor Ort sorgen. Bis zum Jahr 2028 soll Wohnraum für mehr als 20.000 Menschen und bis zu 20.000 Arbeitsplätze entstehen. Platz genug ist da: Das gesamte Areal der Seestadt erstreckt sich über 2,4 – das ist fast so groß wie die Wiener Innenstadt. Derzeit ist erst rund ein Viertel der Fläche verbaut.