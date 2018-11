Wozu brauchen wir Vorbilder?

Brauchen wir heute überhaupt noch Vorbilder?

Sind sie in dieser schnelllebigen digitalisierten Medienwelt überhaupt notwendig? Beate Hell formuliert es so: „Wenn wir wollen, dass aus Kindern kritische und selbstkritische, selbständige und reife Erwachsene werden, aus Schülern leistungsfähige und engagierte Jugendliche, die sich auch durch Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen, dann liegt es nicht nur daran, was ihnen in Schule und Elternhaus an Wissen und Können vermittelt wird, sondern in exakt gleichgewichtiger Weise auch an uns selbst, an unserer Haltung und unserem Verhalten, an unserem Tun oder Unterlassen, an unseren Vor-Bildern, die wir ihnen tagtäglich liefern.“