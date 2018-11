Funken sollen sprühen

Liebe Leserinnen, Liebe Leser!



Es wird kalt. Deshalb starten wir wieder mit der großen Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ von „Kronen Zeitung“ und Caritas. Es geht um Wärme für Menschen wie Susanne und ihren Sohn Lukas. Susanne ist alleinerziehend. Sie arbeitet 20 Stunden in der Woche in einer Putzfirma. Ihr Lohn beträgt 800 Euro. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben der Oberösterreicherin 550 Euro zum Leben - für Essen und Heizen. Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden schon lange nicht mehr für Urlaub und Weihnachten verwendet. Zu Monatsende ist Susanne meist sehr verzweifelt. Sie weiß nicht, wie sie ihre kleine Wohnung diesen Winter heizen soll. Und sie ist mit dieser Sorge nicht allein. Mehr als 200.000 Männer, Frauen und Kinder frieren in den eigenen vier Wänden. Die Heizkosten sind zu hoch, das Einkommen oder die Pension zu niedrig. Ältere Menschen sind betroffen. Aber auch Familien und Menschen, die von heute aufmorgen arbeitslos geworden sind. Die große Hilfsaktion der „Kronen Zeitung“ und der Caritas macht unser Land gemeinsam mit Ihnen ein Stück wärmer. Gemeinsam entzünden wir einen Funken Wärme und geben ihn an Menschen wie Susanne weiter. Unser Wunsch: Niemand soll zu Weihnachten frieren müssen. Bitte helfen auch Sie mit! Für Ihre Spende danken wir herzlich und wünschen schon heute einen schönen Advent und besinnliche Weihnachten. Ihre Hilfe zählt, und sie macht deutlich: Wärme ist größer als Kälte.