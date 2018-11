Der Katastrophenfonds behandelt 288 Fälle

Auf dem Tisch liegen dabei am Mittwoch 288 Fälle aus allen Bezirken, bei elf muss noch genauer hingeschaut und diskutiert werden. Die meisten (146) entfallen auf das Jahr 2018, von 2017 gibt es 131 Fälle. Der Rest geht zurück bis ins Jahr 2015. „Uns allen sind die Bilder vom Sommer aus dem Glemmtal noch in Erinnerung. Einen Teil der Anträge können wir am Mittwoch behandeln, aus Saalbach-Hinterglemm gab es bisher 30“, so Landesrat Josef Schwaiger. Aus Muhr, das im Oktober von einem Hochwasser schwer betroffen war, sind bereits die ersten Ansuchen eingetroffen. Diese werden bei der Sitzung prioritär behandelt.Fälle die eine Gesamtschadenssumme von zirka 2,8 Millionen Euro ergeben, werden morgen behandelt. Die vorgeschlagene Beihilfe beträgt dabei rund 1,2 Millionen Euro.

Behandelt werden am Mittwoch Fälle aus allen Bezirken: