Sohn von Premier Babis wirft Vater Entführung vor

„Mein Vater wollte, dass ich verschwinde“

Wie Babis junior nun erklärte, wurde er von Mitarbeitern seines Vaters wegen dieser Affäre auf der Krim festgehalten. Sein Vater habe gewollt, dass er (Babis jr.) wegen der „Storchennest“-Ermittlungen aus Tschechien verschwinde, so der 35 Jahre alte ausgebildete Pilot, der heute in der Schweiz lebt. Babis junior erklärte zudem, er habe auf der Krim im Zusammenhang mit dem Wellness-Ressort „etwas“ unterzeichnet, allerdings habe er „überhaupt nicht gewusst“, was das gewesen sei.