Kamele auf Shoppingtour erzwingen Polizeieinsatz

Mehrere Kamele vor einem Supermarkt haben in Bergen im deutschen Bundesland Niedersachsen für Aufregung gesorgt. Anrufer meldeten der Polizei am späten Montagabend insgesamt sieben Tiere auf einem Parkplatz nahe einer Bundesstraße, wie die Beamten in Celle am Dienstag mitteilten. Sie sicherten die Straße daraufhin ab.