Erleben sie die „Toten Hosen“ live in Schladming!

Das prestigeträchtige „Ski-Opening“ in Schladming wirft seine Schatten voraus. Am 1. Dezember wird die derzeit erfolgreichste deutschsprachige Rockband, die Toten Hosen, gemeinsam mit tausenden Ski-und Musikbegeisterten den Winterstart in Schladming feiern und das Planai-Stadion rocken. Die „Krone“ verlost Tickets für das Open-Air!