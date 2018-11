Erstes EMS-Training am Trampolin in Wien

Im 1000 Quadratmetern großen Trampolinpark geht man jetzt einen Schritt weiter. Beim „EMS by Jumpmaxx“ wird das EMS-Training mit Trampolinspringen kombiniert. Jede Einheit beginnt mit der Einstellung der Stromstärke und der Frequenz, die auf die gewünschten Muskelgruppen abgestimmt werden. Einzelne Muskeln, wie Bauchmuskeln können so gezielt trainiert werden. Während des Trainings werden dann unterschiedliche Übungen am Trampolin durchgeführt. Eine Einheit dauert 20 Minuten in denen acht bis zehn Übungen absolviert werden. Jumpmaxx-Eigentümer Szilard Koos: „Es gibt wohl kaum eine Trainingsmethode, die so viel Spaß macht, dabei alle Sinne wie Koordination und Gleichgewicht fordert, und so viele Kalorien verbrennt. 20 Minuten sind dabei mindestens so effizient wie eine Stunde intensives Ausdauertraining."