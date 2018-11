Soundclash: The BossHoss gegen Seiler & Speer

Österreichischer Schmäh gegen deutsch-amerikanische Lässigkeit, Bad Vöslau gegen den Wilden Westen, Austropop gegen Countryrock: Am Samstag treten Seiler & Speer beim „Red Bull Soundclash“ in der Marx Halle (3., Karl-Farkas-Gasse 19) gegen The BossHoss an und liefern sich live on stage einen musikalischen Schlagabtausch der Extraklasse.