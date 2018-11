Wohnungspreise und Mieten so teuer wie noch nie

Im Schnitt 700 Euro zahlt man in der Traisenmetropole pro Monat für eine 60 bis 70 Quadratmeter große Wohnung. Damit ist man von Wien, Innsbruck oder Salzburg mit ihren gut 1000 Euro zwar noch weit entfernt, laut Immobilienring schnellten die Preise in Niederösterreich aber überdurchschnittlich in die Höhe. „Vor zwölf Jahren konnte sich eine Familie mit einem Bruttoeinkommen von 3000 Euro noch 195 m² Wohnfläche in St. Pölten leisten, heuer kriegt man für dasselbe Geld ein Fünftel weniger“, so die Experten.