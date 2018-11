Wiener Plus-Size-Frauen bald im Shopping-Fieber

# Wienerinnen begeistert

„Zwar bin ich nicht so der Online-Shopper, aber trotzdem finde ich es sehr gut, dass endlich ein Label nach Österreich liefert, das auch an Plus-Size-Mädels denkt. Wenn ich dann mal online bestelle, ist der Versand meistens ein Witz - also ist jedes Label willkommen, das normale Versandpreise zu uns anbietet!“, freut sich Natalia. Die Anwärterin aus der letzten TV-Staffel Curvy Supermodel lebt in Wien und trägt am liebsten schwarz - sie modelt unter anderem für Plus-Size Mode in Wien.