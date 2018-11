LASK-Rebell Erdogan: „Ich habe dem Klub geholfen!“

Verletzungspech

„Ich bin im Sommer zu Glasner gegangen, wollte eine Chance“, so Erdogan. Der zuvor fast ein Jahr wegen einer Schambeinentzündung und einem Muskelfaserriss ausgefallen war. Nach so einer Pause hätte ihn wohl kein Trainer gleich ran gelassen. Aber für Erdogan verlief das Comeback zu langsam. Beim 0:1 in der Europa League gegen Besiktas kam er eine Minute zum Einsatz, bei der Admira 90. „Da bin ich zwölf Kilometer gelaufen. Keiner beim LASK hat das in dieser Saison je geschafft“, schüttelt der 22-Jährige den Kopf.