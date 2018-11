Punktlandung im Wunderland

An Einfallsreichtum mangelt es den Salzburgern aber ohnehin nicht, wie nun die Preisverleihung im Marionettentheater zeigte. Während Josef Hinterleitner für sein Bild „Umzug ins Urlaubsparadies“ seine Family samt Taucherausrüstung in einen Puch 500 pferchte, und den kleinen Flitzer mit dem gesamten Hab und Gut am Dach fast zum umkippen brachte, teilte Philipp Scholz Daniela Gomez gleich in zwei Hälften.