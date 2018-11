Salzburger Brigadier war „falscher“ Russen-Spion

„Das Ganze hat mich an den Ambros-Hit ,Da Hofa‘ erinnert“, erzählt Brigadier K. von etlichen Anrufen aus seinem Bekanntenkreis in den letzten Tagen: „Da ist es nur darum gegangen, ob ich jene anonym gehaltene Person bin, die in den Leserbriefen der Zeitungen schon als Landesverräter und Kameradenschwein tituliert wurde. Als am Wochenende auch noch durchgesickert ist, dass der ,Spion’ bei den Panzern und bei UNO-Einsätzen auf den Golan-Höhen war, da stand für einige endgültig fest, dass ich der besagte Russen-Kollaborateur wäre. Denn auch diese zwei Fakten finden sich in meiner beruflichen Laufbahn.“