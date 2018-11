Pumpspeicher ermöglichen autarke Versorgung

Durch den großen Anteil an Wind- und Sonnenstrom, durch Hackerangriffe, technische Fehler und Co. steigt die Sorge vor tagelangen, flächendeckenden Stromausfällen. Ein Szenario, das zum Beispiel 2015 in der Ukraine Realität wurde: Nach einer Cyber-Attacke saßen 700.000 Bürger im Dunklen. 2005 ließ in Indonesien ein technischer Defekt das Stromnetz zusammenbrechen. Eine zu hohe Leistungsbelastung führte dazu, dass in Italien 50 Millionen Einwohner 20 Stunden lang ohne Strom waren.