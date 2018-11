Proben für Ernstfall: 72 Stunden ohne Elektrizität

Geht es nach dem Drehbuch der Blackout-Regisseure vom Militärkommando, gehen am Dienstag um 12 im Süden nach und nach die Lichter aus. Die Wasser- und Abwasserversorgung sowie die Kommunikation brechen zusammen. in den Spitälern werden die Notstromaggregate angeworfen, Lebensmittel werden knapp. Die Landesregierung muss evakuiert werden. „Wir wollen wissen, was zu tun ist, was passiert, wann tatsächlich der Strom ausfällt und das Bewusstsein wecken“, sagt Markus Hudobnik, Katastrophenmanager im Land Kärnten.