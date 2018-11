Der erste Tag des DJs als neuer Bürgermeister

Mit knallgrünen Haaren und als „DJ Greenice“ hat sich Fabian Grüneis in der Musikszene einen Namen gemacht. Seit Sonntag ist der Oberösterreicher auch in der Politik in aller Munde. Bei der Bürgermeister-Neuwahl in der 3700-Einwohner-Gemeinde Waizenkirchen setzte sich der 22-jährige ÖVP-Kandidat gegen den 53-jährigen Grünen-Politiker Andreas Aumayr und den 47-jährigen Freiheitlichen Gerhard Kaltseis durch.