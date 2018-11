Idee um Altenheim im Pfarrgarten schürt Hoffnung

2019 hätte der Bau für das neue Seniorenheim Vorchdorf beginnen sollen – so war noch im Juli der Plan. Aufgrund der Proteste von Angehörigen der 70 Bewohner hat der Sozialhilfeverband (SHV) das Projekt um ein Jahr verschoben. „Wir suchen nach einer Lösung“, sagt Bezirkshauptmann und SHV-Obmann Alois Lanz. Am 19. November gibt es die nächste Gesprächsrunde mit SHV, Gemeinde, dem Büro von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer und Angehörigen. Diese haben in den vergangenen Wochen versucht, ein alternatives Grundstück im Ortszentrum zu finden. Das würde den Senioren die vorübergehende Übersiedelung in andere Heime (etwa Lambach oder Kremsmünster) ersparen.