Ordnungsdienst darf noch mehr Parksünder strafen

Seit drei Jahren darf der Ordnungsdienst in gebührenfreien Parkzonen kontrollieren und auch strafen. Die Hände gebunden sind den Mitarbeitern allerdings bei Parksündern in Halte- und Parkverboten sowie in den Ladezonen. Diese „Bereiche“ liegen aktuell noch im Kompetenzbereich der Polizei, die diese Aufgabe aber nur stiefmütterlich behandelt. Deshalb stellen besonders „Schlaue“ genau dort ihre Pkw – oft tagelang – ab und sorgen für Frust bei den Anrainern. Außerdem entgehen der Stadt dadurch mehrere Tausend Euro jährlich an Einnahmen aus Parkstrafen.