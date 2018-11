Auto landete direkt vor dem Geschäftseingang

„Auto in Kaufhaus“, lautete das Einsatzstichwort am Sonntagabend für die Feuerwehr Ottnang/H. Ganz so schlimm war es zum Glück nicht – und dennoch spektakulär. Ein Lenker hatte im Ortszentrum mit seinem Pkw mehrere Pfeiler gerammt, war zwei Meter abgestürzt und direkt vor dem Geschäftseingang aufgeschlagen. Der Lenker konnte sich aus dem Fahrzeug, das auf dem Dach lag, selbst befreien.