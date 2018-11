Ärzte-Kids dürfen im Spital schlafen

365 Tage im Jahr angeboten

In der Zeit von 18 Uhr bis 7 Uhr am nächsten Morgen werden Mitarbeiter-Sprösslinge in den Räumen des Betriebskindergartens von pädagogisch geschulten Tagesmüttern über Nacht betreut. Ein Angebot, das nun seit Anfang des Monats 365 Tage im Jahr angeboten wird.