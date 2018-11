Regierung will Anonymität im Internet abschaffen

Schon vor dem Expertengipfel zum Thema Hass im Netz am Dienstag hat die Regierung einen Plan für schärfere Regeln im Internet parat: Künftig, so die Idee aus dem Kanzleramt, soll die Anonymität im Netz eingeschränkt werden, um namenlose Attacken zu unterbinden. Eine Einigung zu so einer Klarnamenpflicht könnte es schon am Mittwoch im Ministerrat geben.