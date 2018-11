2 Zugbegleiterinnen in Westbahn sexuell attackiert

„Krone“-Informanten machten den schockierende Vorfall publik. Am 26. August um 10.30 Uhr fand in Amstetten ein Match zwischen der SV Ried und dem SKU Amstetten statt. Bei der Heimfahrt wurden 60 sogenannte Problem-Fans am Bahnhof Amstetten gefilmt, wie sie sich in die Waggons der Westbahn drängten. Was dann geschah, war ein Albtraum: Sechs bis acht dieser Fans belästigten und begrapschten zwei Zugbegleiterinnen (26 und 32 Jahre alt) massiv, als diese die Bahntickets kontrollieren bzw. Fahrscheine verkaufen wollten. Die Frauen wurden dabei immer wieder angegriffen. Die Männer betatschten sie am Po oder griffen ihnen in den Schritt.