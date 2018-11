Der Plan vom Glück

Was macht Paare glücklich?

Paare haben eine stabile und glückliche Beziehung, wenn sie zuallererst gut in Selbstfürsorge sind. Das entlastet alle Familienmitglieder und sorgt für ein gutes Beziehungsklima. Paare müssen lernen, sich Konflikten zu stellen, die automatisch in Beziehungen mit eingebaut sind. Eine oft unterschätzte Belastung ist, wenn ein Partner sich noch nicht emotional von den eigenen Eltern gelöst hat, ihnen alles recht machen will. Das kostet junge Familien viel Energie.