Keine Flocke, aber Sibirien-Kälte im Anmarsch

Viele Skigebiete planen Start Anfang Dezember

Die Uhr bis hin zur geplanten Eröffnung tickt. Wie in etlichen anderen Gebieten, ist in Fieberbrunn der 7. Dezember anvisiert. „Wir haben bei den Streuböden einen neuen Speicherteich, der mit etwa 110.000 m³ Wasser gefüllt ist“, erzählt Bergbahn-Betriebsleiter Franz Fleckl. Rund 200 Schneeerzeuger (Lanzen und Propeller) stehen allein auf Fieberbrunner Gebiet, im Skicircus mit Saalbach und Leogang sind es mehr als 1000. Fleckl: „Bisher haben wir uns bei der Beschneiung auf die Verbindung nach Saalbach konzentriert, nun schaffen wir in wenigen Tagen alle wichtigen Abfahrten.“