Täter zerstach bei 40 Autos die Reifen

Eine böse Überraschung wartete auf viele Betroffene aus Perg, als sie am Montagmorgen ihr Auto in Betrieb nehmen wollten. Ein bis jetzt unbekannter Täter hat sich in der Nacht auf Montag bei mehreren Fahrzeugen die Finger schmutzig gemacht und mit einem spitzen Gegenstand die Reifen zerstochen.