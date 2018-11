„Plastik bringt Tod in unsere Bäche“

Seit sie das Fliegenfischerfieber gepackt hat, genießt die sportliche Doktorin die Kraft und Lebensfreude, die ein sonniger Angeltag an einem heimischen Bach oder Fluss spendet. Als aktive Naturerkunderin kennt Christa Kummer aber auch die Schattenseiten rund um Österreichs plätschernde Kraftquellen. „Bei so mancher Forellenpirsch in einem unserer glasklaren Salmonidengewässer bin ich immer wieder auf rücksichtslos versenkten Müll oder gedankenlos weggeworfenen Plastikunrat gestoßen“, erinnert die Meteorologin an die akute Gefahr für das Leben in unseren Gewässern.



Auch „Universum-Kultregisseur“ Kurt Mündl weiß um diese Bedrohung und deckt im kommenden Kinofilm „Angelfieber“ (März 2019) naturbedrohende Umweltsünden auf.