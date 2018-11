Ohne Großeltern geht es in Familien nicht mehr

Ausbau der Kindergärten hin, Nachmittagsbetreuung her – ohne Großeltern geht in vielen Familien nichts mehr. Ihre Hilfe im Alltag wird meist mit einem netten Billett zu Weihnachten abgehandelt. Dabei übernehmen sie oft einen zentralen Teil der Erziehung ihrer Enkel, treten unter anderem als Animateure, „Taxler“ und Nachhilfe-Lehrer in Erscheinung. Auch mit dem Hund der berufstätigen Kinder muss Gassi gegangen werden, ein bisschen putzen darf’s auch noch sein. Und wehe, wenn irgendwann ein Notfall eintritt ...