Zwei Mädchen verloren ihre geliebte Mama (39)

„Die Mama ist jetzt unser Schutzengel!“ So tröstet ein Familienvater aus dem oberösterreichischen Zentralraum seine kleinen Töchter (6 und 2) nach dem plötzlichen Tod ihrer Mama (39), die nach einer Leberentzündung im Juli starb. Bauernhof, Job, Kinder und die große Trauer - eine erdrückende Last in dieser schweren Zeit. Die „OÖ-Krone“ hilft in Zusammenarbeit mit der Caritas!