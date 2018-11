Als Geisterjäger auf der Suche nach Paranormalem

Das ist jedoch nicht immer so: „Auf der Ruine Rauhenstein habe ich während eines Live-Streams einen starken Stoß in den Rücken bekommen, das Gleichgewicht verloren und mein Laptop zersprang in tausend Teile. Ich war ganz alleine unter dem Motto ,Alone in the dark‘ dort. Während des Live-Streams teilten mir Zuseher via Chat mit, dass hinter mir ein Schatten auf mich zukommen würde. Als ich mich umdrehte war nichts. Kurz darauf kam der besagte Stoß. Ich rannte raus und ließ mich von einer besorgten Kollegin abholen. Ich erzählte ihr, was geschehen war, zog mein Shirt hoch und auf meinem Rücken war tatsächlich noch ein Handabdruck zu sehen.“