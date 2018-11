Vier Generationen rund um die Biene

Die Imkerei liegt in der Familie, wie Mama Simone erklärt: „Mein Großvater hat mir unsere Stöcke vererbt und auch in der Familie meines Mannes gibt es mehrere Imker.“ So sind die beiden Jung-Imker, die nun Mitglieder des Carnica Bienenzuchtvereins Stein im Jauntal sind, mit Bienen aufgewachsen.