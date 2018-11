Mütter aufgepasst: Die BabyExpo in Wiener Neustadt

Über 8.000 Besucher strömten zur BabyExpo in die Arena Nova, die nach 17 Jahren in Wien 2017 zum ersten Mal auch in Niederösterreichs populärster Event-Location stattfand. Die zweite Auflage findet vom 16. - 18. November 2018 statt, der große Erfolg führt zu einer Vergrößerung der Veranstaltung. Eine Halle ist dazu gekommen, das Programm wird ebenfalls erweitert.