Thiem: „Diese Niederlage wird ausgeblendet“

…Verpatzter Start für Dominic Thiem in das Tennis-Masters in London …Der 25-Jährige unterlag Super-Aufschläger Kevin Anderson 3:6, 6:7 …Am Dienstag geht es gegen einen nachdenklichen Roger FedererDer Angstgegner hat erneut zugeschlagen! Verpatzter Start für Dominic Thiem beim Tennis-Masters in London, er unterlag dem Südafrikaner Kevin Anderson vor 17.500 Fans in der ausverkauften O2-Arena 3:6, 6:7 (10/12). Damit steht Thiem vor dem nächsten Gruppenspiel am Dienstag gegen Roger Federer unter Druck.