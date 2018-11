Überführter Einbrecher (21) züchtete daheim Drogen

Ein vorerst unbekannter Täter war vergangenen Mittwoch in ein Wohnhaus in Bad Ischl eingebrochen, hatte dort unter anderem Baumaterialien und den Wohnungsschlüssel gestohlen. Durch Hinweise eines aufmerksamen Anrainers gelang es am Wochenende einen 21-Jährigen als Tatverdächtigen auszuforschen.