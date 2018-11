Rapid-Pleite bei WAC: „Das ist total frustrierend“

Nach Pause gegen LASK

Welche auch Christopher Dibon verärgerten: „Ich habe früh erkannt, dass wir fußballerisch nicht reinfinden. Das Gegentor zum 1:1 war billig, das Ende tat weh. Das ist total frustrierend.“ Auf Platz sechs fehlen weiter zwei Punkte, in der Länderspielpause heißt es Akkus aufladen. Denn danach rollt am 25. November gleich der LASK an.