Rapid streckt Fühler nach Jungstürmer Grüll aus

Das 2:1 in Reichenau war für St. Johann bereits der fünfte Sieg in Folge. Leer ging ausnahmsweise Topstürmer Marco Grüll aus. Aber das tut dem Interesse an der Nummer 1 der Scorerliste (19 Goals) keinen Abbruch. Ende November ist der 20-Jährige bei einem Bundesliga-Klub zu einem fünftägigen Probetraining geladen - es soll sich dabei um Rapid handeln. Aber auch Wacker Innsbruck bekundet Interesse. „Wir wünschen ihm, dass er es schafft. Der Klub legt ihm keine Steine in den Weg“, weiß Trainer Lottermoser. Der bei einem Abgang des Torjägers noch keinen Handlungsbedarf sähe, wie die meisten Trainerkollegen erst einmal den 14. Dezember abwartet. Da hält der ÖFB hoffentlich eine Antwort auf die Frage der Liga-Zukunft bereit.