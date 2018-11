Violett in die Türkei, Blau-Gelb nach Slowenien

Der Paarlauf an der Salzburger Liga-Spitze geht weiter. Nachdem sich Leader SAK Freitagabend mit 3:0 in Eugendorf die Winterkrone aufgesetzt hatte, zog der violette Verfolger gestern mit 5:1 in Puch nach, überholte Blau-Gelb sogar in puncto Tordifferenz. „Sie müssen weiter Gas geben und wir werden es auch“, verspricht Austria-Coach Schaider ein knackiges Titelrennen im Frühjahr. Für das sich beide Teams ihren Feinschliff in finalen Trainingscamps im Ausland holen.