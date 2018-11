Einbrecher ertappt: Musste Opfer deshalb sterben?

Elfriede T. (75) hörte gegen 17.30 Uhr vermutlich ein Geräusch, machte sich die Stufen hinab auf den Weg in ihren Keller. Dass sie dort ausgerechnet auf einen Bekannten traf, dürfte sie überrascht haben. Was sich genau im Keller abspielte, ist noch unklar. Offenbar dürfte ein Nachbar (31) einen Diebstahl geplant haben und über den Hintereingang ins Haus eingebrochen sein. Am Vormittag trank er noch Kaffee in der Bäckerei, half seinem späteren Opfer bei Arbeiten am Haus. Dabei dürfte er auch auf etwas gestoßen sein, das ihm gefallen hat. Woraufhin er beschloss, am Abend wiederzukommen.