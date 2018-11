Boots-Brand macht Salzburger Studenten betroffen

Was jetzt ein trauriges Ende nahm: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag das Boot in Brand gesteckt. Es wurde vollständig zerstört. Jetzt ermittelt in Deutschland sogar der Staatsschutz: Offenkundig wurde an der Außenseite des Bootes eine Runeninschrift entdeckt, das Logo eines rechtsextremen Netzwerks. „Ein Tiefpunkt“, nannte es Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör. Der einen politischen Zusammenhang mit dem Pogrom-Gedenken allein wegen des Datums nicht ausschließen konnte.