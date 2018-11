Fitnesstrainer verdrückt 33 Krapfen in elf Minuten

„Könnte schon noch was vertragen“

Das Ziel: Wer in elf Minuten und elf Sekunden die meisten kalorinreichen Leckereien verdrückt, hat gewonnen. Alle elf Teilnehmer schlugen sich wacker. 154 Stück Teig mit Marmelade verschwanden insgesamt in ihrem Schlund. Den klaren Sieg fuhr ein Fitnesstrainer mit Hang zum schnellen Essen und Armen, wie andere Oberschenkel haben, ein. Samer Aoun verschlang 33 Krapfen (!) und war nach dem Schlussgong noch immer nicht satt. „Ich könnte schon noch was vertragen. Aber ewas Salziges oder Fleisch, nichts Süßes“, so der 27-jährige Wiener.