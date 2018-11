Start für Mega-Investment

1,6 Milliarden Euro – eine Summe, die sich die meisten nicht einmal vorstellen können: So viel Geld fließt in den Bau einer vollautomatisierten Chipfabrik für die Fertigung auf 300 Millimeter-Dünnwafern bei Infineon in Villach. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Markt- und Technologieführers im Bereich der Leistungshalbleiter am Standort sind damit für die kommenden Jahre sicher.