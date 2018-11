Besorgter Anrufer löst Polizei-Großeinsatz aus

Für einen Großeinsatz der Polizei hat ein besorgter Anrufer am Samstagvormittag in Vorarlberg gesorgt. Der Mann hatte Schüsse gehört, zudem zwei Männer mit Langwaffen gesichtet und daraufhin Alarm geschlagen. Sofort rückte ein Großaufgebot an Kräften an, das Gebiet wurde umgehend großräumig abgesperrt und sämtliche Zufahrten wurden abgeriegelt.