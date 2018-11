Pioniere, Rekordhalter und ein Bierweiberl

Am Lohberger-Stand, ebenfalls in der Halle 1 wartet man mit Konzeptgastronomie auf. „Shop in Shop-Systeme, die mit einer nur neun Quadratmeter großen Küche ausgestattet sind, in der sich von der normalen Wirtshaus- bis zur Sternekost alles zubereiten lässt“, so CEO Reinhard Hanusch, der auch gleich ganz stolz verrät, dass die von Spitzenkoch Roland Trettl und Designer Robert Blaschke entwickelte Lohberger-„T1“ ab 7. Jänner in der neuen Lifestyle-Sendung „Studio 2“ in ORF2 prominent vertreten ist.