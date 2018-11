Swap-Akt: Darum muss der Ex-Stadtchef noch warten

Nachdem Richterin Anna-Sophia Geisselhofer das Urteil am 28. Juli 2017 verkündet hatte, brachte sie es binnen viereinhalb Monaten zu Papier. Am 13. Dezember war das 491 Seiten starke Urteil ausgefertigt. Nur einen Tag später hatten es die Anwälte auf dem Tisch. Deren erster Schritt: Ein Antrag auf Fristverlängerung zur Anmeldung der Rechtsmittel: aus einem Monat wurden so zwei. Am 18. Jänner führte Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic seine Berufung aus: gegen Schaden, Raus und Paulus. Im Februar langten alle Nichtigkeitsbeschwerden und Strafberufungen ein. Im März erreichte der Akt erstmals die nächste Instanz: den Obersten Gerichtshof. Doch der Akt ging sofort wieder zurück. Grund: Ein 68 seitiger Antrag für eine Protokollberichtigung. Das führte dazu, dass die Schriftführerinnen Stellungnahme abgeben mussten, zweimal sogar.